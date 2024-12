Binda: “Dionisi, serve battere un colpo. Il punto di giornata in serie B”

Nicola Binda, esperto di Serie B per la Gazzetta dello Sport, analizza il punto di giornata in un campionato che sembra avere tre sole protagoniste assolute. Sassuolo, Pisa e Spezia hanno accumulato insieme 111 punti dopo 17 giornate, uno strapotere mai visto prima a questi livelli. Il Sassuolo prosegue la sua cavalcata da dominatore, il Pisa ha superato un breve momento di sbandamento e continua a non trovare ostacoli, mentre lo Spezia, pur rallentando leggermente, ha comunque ottenuto un importante pareggio nel derby ligure contro la Sampdoria a Marassi.

Il 26 dicembre sarà una data cruciale, con lo scontro diretto Pisa-Sassuolo che potrebbe rimescolare le carte in vetta. Tuttavia, il loro resta un campionato a parte: troppo forti, troppo organizzate, in una parola “ingiocabili”. Certo, i budget elevati contano, ma non bastano a spiegare completamente questo dominio. È evidente anche il mancato rendimento delle altre big, quelle che avrebbero dovuto contendere loro il primato.

Le grandi incompiute

Cremonese, Palermo e Sampdoria sono i nomi più deludenti finora. Per la Samp, il momento più cupo sembra non avere fine, mentre Palermo e Cremonese appaiono incapaci di esprimere il loro reale potenziale. Stroppa e Dionisi, allenatori di due squadre che avrebbero dovuto competere per i vertici, devono battere un colpo. Ma non basta un gesto isolato: serve una reazione continua, senza più esitazioni.

Il tempo per recuperare c’è, ma le grandi deluse devono agire subito. Il margine d’errore si è ormai azzerato e i prossimi turni saranno decisivi per capire chi potrà ancora ambire a rientrare nella lotta per la promozione.