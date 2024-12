Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Dionisi? Le probabili formazioni di Palermo-Catanzaro”

Al “Barbera” va in scena uno dei match più attesi della giornata di Serie B: Palermo e Catanzaro si affrontano in una sfida dal sapore di alta classifica, ma soprattutto decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre. Il Palermo, reduce da una stagione fin qui altalenante, cerca riscatto con Alessio Dionisi che schiera una formazione votata all’attacco, supportata dal ritorno in forma di Matteo Brunori.

Come evidenziato nella Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Catanzaro di Fabio Caserta si presenta con un’ossatura solida e un tandem offensivo, Biasci-Iemmello, che continua a fare la differenza. Nonostante qualche assenza pesante come quella di Brighenti, la squadra calabrese arriva a Palermo con l’intento di consolidarsi ai vertici della classifica e confermare il proprio ruolo da protagonista in questa stagione.

PALERMO (3-4-3)

1 Desplanches;

18 Nedelcearu, 4 Baniya, 32 Ceccaroni;

7 Di Mariano, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Lund;

21 Le Douaron, 9 Brunori, 17 Di Francesco.

Panchina:

46 Sirigu, 12 Nespola, 43 Nikolaou, 25 Buttaro, 14 Vasic, 29 Peda, 8 Gomes, 26 Verre, 19 Appuah, 11 Insigne, 20 Henry.

Allenatore: Dionisi.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Ceccaroni.

Indisponibili: Diakitè, Pierozzi, Saric, Blin, Gomis.

CATANZARO (3-5-2)

22 Pigliacelli;

6 Bonini, 14 Scognamillo, 84 Cassandro;

27 Ceresoli, 20 Pontisso, 10 Petriccione, 21 Pompetti, 7 Compagnon;

28 Biasci, 9 Iemmello.

Panchina:

1 Dini, 99 Borrelli, 2 Piras, 3 Turicchia, 4 Antonini, 92 Situm, 8 Koutsoupias, 24 Pagano, 29 Seck, 45 Buso, 90 Pittarello.

Allenatore: Caserta.

Squalificati: Brighenti.

Diffidati: Iemmello.

Indisponibili: Coulibaly, D’Alessandro, La Mantia, Brignola, Volpe, Breit.

Dettagli partita

Stadio: Barbera, ore 15.

Arbitro: Dionisi.

Assistenti: Lombardo-Belsanti.

IV uomo: Nigro.

VAR: Baroni.

AVAR: Di Vuolo.

TV: DAZN, Prime.