Gli anziani sono probabilmente i soggetti maggiormente a rischio in questa pandemia che da mesi ormai è entrata con prepotenza nelle vite di tutti noi. E proprio per salvaguardare questa specifica categoria di persone, troppo spesso ignara dei rischi ai quali sono esposti, il l’assessore alle politiche sociali del Comune di Biella ha deciso di chiudere un centro anziani in via Delleani; come riportato da “Larepubblica.it”, un numero elevato di frequentatori, infatti, soleva giocare a carte senza rispettare le regole del distanziamento sociale, fra cui l’obbligo di indossare le mascherine. A seguito del permesso di riapertura delle strutture concesso dall’amministrazione comunale, con l’obbligo di rispettare le norme “Anti-Covid”, solo due degli otto centri cittadini avevano riaperto, dinnanzi a regole particolarmente complesse da far rispettare, come il divieto del gioco delle carte e del biliardo o il controllo agli ingressi.

«I responsabili ci hanno anche detto che faticavano a far misurare la temperatura, all’ingresso. Così non va. Ecco perché abbiamo deciso di chiudere, per il bene degli ospiti» ha spiegato l’assessore Scaramuzzi.