Il Catanzaro è alla ricerca di un allenatore, in pole position ci sarebbe Antonio Calabro, ma il tecnico prima deve risolvere il contratto con la Viterbese. Secondo quanto riporta “TMW” il club calabrese si sta guardando attorno nel caso in cui Calabro non riuscisse a liberarsi. La corsa in quel caso sarebbe a due con Fabio Gallo e Stefano Sottili a competere.