Bianco presenta Modena-Cosenza: «Servono fame e coraggio»

Il tecnico del Modena Paolo Bianco, in vista della sfida contro il Cosenza di domani, si è espresso in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Nel primo tempo contro la Sampdoria siamo andati sotto non solo per merito loro, ma anche per colpe nostre. Infilare una serie di risultati non è importante solo per la classifica, è fondamentale per quanto riguarda gli aspetti mentali, per migliorare il percorso iniziato in estate e che ha già prodotto 31 punti. Bozhanaj? Può fare la mezz’ala. Abbiamo varie opzioni per il centrocampo. Santoro è Di Stefano sono pronti, quest’ultimo è molto sveglio e intelligente. Il Cosenza è una formazione al nostro livello, giochiamo contro una squadra che sta bene ed è in un gran momento. Ma non bastano. Il Cosenza è una buona squadra, ben allenata e che ha superato il momento di difficoltà. La mia squadra dovrà affrontare questa partita con l’attenzione, la fame e il coraggio che ci ha permesso di superare per esempio il Parma capolista. – conclude Bianco – La qualità arriva dai singoli, ma i singoli vanno messi nelle condizioni di poterla esprimere con l’organizzazione collettiva, la garra, l’atteggiamento giusto. Caserta? Lo stimo, abbiamo fatto molte esperienze insieme. Merita il salto di categoria, il Cosenza darà del filo da torcere a tutti. Domani sarà assente solo Palumbo per squalifica. Il Cosenza ha vinto con il Venezia e con il Sudtirol, se pensiamo che sia facile ci sbagliamo. D’ora in poi i risultati sono delle incognite, conterà l’approccio. Le palle inattive? Dipende dallo studio degli avversari».