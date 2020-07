Continua la trattativa tra il club giallorosso e il Monaco per il difensore polacco, entrato nel mirino della società da diverse settimane. L’ex centrale di Bari, Palermo e soprattutto Torino (171 partite in cinque anni), è un obiettivo concreto. Il Monaco chiede 3,5 milioni, il Benevento offre 2,5. La prossima settimana, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, potrebbe essere decisiva per riportare il difensore 32enne di nuovo in Serie A. L’accordo con il giocatore è stato già trovato, ora manca l’intesa tra i due club.