Sembrano non esserci margini di permanenza al Real Madrid, per James Rodriguez. Secondo il quotidiano spagnolo “Marca”, infatti, quattro club inglesi hanno chiesto informazioni sul calciatore. Si tratta dell’Arsenal e del Manchester United. Interessate al colombiano ci sono anche Wolverhampton e Everton. Il club spagnolo non vuole perderlo a parametro zero, e per questo cercherà di venderlo nella sessione di mercato che verrà.