Al “Libero Liberati” protagoniste Ternana e Catania, nella gara valevole per il Secondo turno play off del campionato di Serie C girone C. Qui di seguito le formazioni ufficiali:

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella; Verna, Palumbo, Salzano; Defendi, Marilungo, Partipilo. A disp.: Marcone, Tozzo, Sini, Russo, Nesta, Celli, Furlan, Damian, Paghera, Ferrante, Torromino, Vantaggiato. All. Gallo.

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale. A disp.: Furlan, Noce, Pino, Saporetti, Dall’Oglio, Welbeck, Biagianti, Di Grazia, Manneh, Barisic, Mazzarani, Beleck. All. Lucarelli.

ARBITRO: Marcenaro di Genova (D’Elia-Niedda).