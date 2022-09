Come si legge su “TMW” Nwankwo Simy lascia Salerno ma resta in Campania, torna in Serie B e firma con il Benevento.

L’attaccante posa già con la maglia della Strega e nei prossimi minuti verrà annunciato ufficialmente come nuovo rinforzo della squadra di mister Fabio Caserta, che si è assicurata un bomber della cadetteria, lo scorso anno in prestito per sei mesi al Parma.