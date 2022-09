Attraverso il proprio sito ufficiale il Vicenza rende noto di aver acquisito in prestito Matteo Stoppa dal Palermo.

Ecco il comunicato:

“La società LR Vicenza comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Stoppa, proveniente dal Palermo FC e di proprietà della U.C. Sampdoria.

L’attaccante si trasferisce in biancorosso, a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2023.

Stoppa, classe 2000, in questa prima parte di stagione è sceso in campo in 4 occasioni con il Palermo, tra Coppa Italia e Serie B. La scorsa stagione ha totalizzato 34 presenze in Serie C, con la maglia della Juve Stabia, siglando 11 reti e fornendo 6 assist”.