Fabio Cannavaro è intervenuto al Festival dello Sport di Trento parlando della scelta di andare al Benevento:

«Ho fatto questa scelta per rientrare in Italia dopo aver allenato 7 anni in Cina. Mi ha convinto Pasquale Foggia, il direttore sportivo che mi ha spiegato bene i progetti e la cultura di questa società. Posso contare su una buona rosa, per il momento l’obiettivo è recuperare alcuni calciatori che sono fuori condizione e poi vedremo cosa si può fare. E’ una bella sfida, anche per questo motivo ho deciso di accettare. In questo campionato ritroverò tanti miei compagni con cui ho vinto il Mondiale nel 2006. Alcuni giocano ancora, come Buffon a Parma. Se mi piacerebbe allenarlo? No (ride), ma è un fuoriclasse. Lo conosco da quando aveva 19 anni ed eravamo a Parma. I titoli che ha vinto li ha vinti con me in difesa (ride). Gli auguro di divertirsi, perché poi è alla base di tutto. Ma in generale lo sport è una palestra di vita. Mi spiace che si gioca poco per strada, io grazie al calcio ed allo sport ho avuto modo di conoscere il Mondo, apprendere nuove lingue e confrontarmi con tantissime persone».