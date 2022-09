Come si legge sul sito dell’Ascoli per l’Associazione Italiana Calciatori è Cedric Gondo il miglior calciatore di Serie B del mese di agosto: a stabilirlo i voti dei colleghi professionisti dalla Serie A alla C. Determinante la tripletta messa a segno al Renzo Barbera di Palermo che il 27 agosto scorso consegnò all’Ascoli la prima vittoria esterna di campionato.