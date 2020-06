Nessuno come Andrea Belotti tra i calciatori del nostro massimo campionato. Con la rete siglata nel primo tempo di Torino-Udinese, come riporta Opta, il Gallo sale infatti a quota 10 reti in questa edizione della Serie A. È per lui il quinto anno consecutivo in doppia cifra nella massima serie italiana, unico calciatore in attività ad esservi riuscito. Nella storia del Toro, solo Paolino Pulici ha avuto più continuità, segnando almeno 10 gol a stagione per 7 campionati consecutivi.