Giuseppe Bellusci, difensore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttocalciocatania.com”, soffermandosi sul derby tra Palermo e Catania:

«In entrambi i casi porto con me il ricordo di esperienze stupende, che mi hanno formato come ragazzo a Catania, da uomo e genitore a Palermo. La Sicilia è un’isola speciale, Catania e Palermo sono due città meravigliose. Li ricordo tutti, allo stesso modo. A prescindere dal risultato acquisito sul campo, ogni derby mi ha lasciato un’emozione indescrivibile e indelebile”.





«Differenze tra tifoserie? Non ci sono particolari differenze. In entrambi i casi parliamo di tifoserie che trasmettono un calore immenso ai propri beniamini. Sono piazze straordinarie con storie importanti, mi auguro con tutto il cuore che stiano ponendo le basi per un rilancio dopo anni difficili. Catania e Palermo non meritano la Lega Pro».