Basta, me ne torno in Serie A: prenota il primo volo e lascia l’Arabia | È stato messo fuori rosa

Dopo essere stato messo fuori rosa il calciatore lascia l’Arabia Saudita e fa ritorno nel nostro campionato per la gioia dei tifosi.

Nel corso degli ultimi anni il fenomeno dell’Arabia Saudita si è invischiato con forza nel mondo del pallone europeo. I ricchi stipendi offerti hanno infatti convinto diversi calciatori di altissimo livello a fare questo passo e a trasferirsi in Medio Oriente, lasciando così i riflettori del grande calcio.

Dopo che Cristiano Ronaldo ha aperto le danze, giocatori del calibro di Neymar, Benzema, Firmino, Fabinho, Mané e tanti altri hanno fatto lo stesso percorso in cambio di lauti ingaggi. Ma non sempre i soldi riescono a risolvere tutto. Ed è per questa ragione forse che uno di questi giocatori pare essere deciso a fare marcia indietro.

Infatti il diretto interessato è stato messo fuori rosa dal club saudita, e a gennaio farà riorno in Europa. E le possibilità che rientri proprio nel nostro campionato sembrano davvero molto elevate. Vediamo di chi stiamo parlando.

Ecco il giocatore pronto a lasciare l’Arabia

Nel corso delle ultime settimane si è parlato di una separazione quasi certa tra l’Al Hilal e Neymar. Stufo dei continui infortuni del fuoriclasse brasiliano infatti il club saudita pareva aver deciso di lasciarlo partire a fine stagione, in scadenza di contratto, e se si fosse presentata l’occasione lo avrebbe ceduto anche a gennaio. Tuttavia recentemente le cose sembrano essere cambiate.

La società ha deciso di inserirlo in lista invernale per la Champions League asiatica. A lasciargli il posto però sembra che sarà proprio una vecchia conoscenza della Serie A, che è ormai in rotta con il club, il quale crede che le sue prestazioni siano ben al di sotto delle aspettative. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly.

Ritorno in Serie A?

Il difensore centrale ex Napoli starebbe ragionando con il club o di andarsene in prestito o addirittura di rescindere il proprio contratto. Ad ogni modo dunque il suo trasferimento avverrebbe a titolo gratuito, al netto del suo ingaggio.

Ed è per questa ragione che diversi club di Serie A, soprattutto quelli più bisognosi di rinforzi nella propria retroguardia, potrebbero seriamente pensare di acquistarlo. A patto però che il senegalese si decurti il pesantissimo stipendio percepito attualmente. Staremo a vedere nelle prossime settimane se questo scenario si realizzerà sul serio.