Il Bari si appresta a compiere un’operazione di mercato per l’attacco.

Il prescelto, secondo quanto riporta “Tutto.com”, è l’attuale attaccante della Turris Pandolfi, in gol contro il Palermo.





L’operazione andrebbe in porto grazie al Napoli. Il club azzurro lo acquista per poi girarlo in prestito al Bari.