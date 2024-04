Bari, una delegazione a casa di Polito per chiedere l’esonero di Iachini: i dettagli

Arrivano dettagli dopo l’esonero di Iachini in casa Bari. Secondo La Gazzetta dello Sport, non solo alcuni giocatori avrebbero esplicitamente chiesto l’esonero del tecnico ma domenica sera una delegazione della prima squadra formata da una decina di giocatori, ha incontrato il direttore sportivo Ciro Polito a casa sua per chiedere di valutare seriamente il cambio in panchina.

Dopo l’incontro a casa del ds, sarebbero poi nate riflessioni notturne prima della decisione di accontentare la squadra, responsabilizzandola per questo finale di stagione.