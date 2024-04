Cittadella, Carissoni: «Possiamo dire la nostra in chiave playoff»

Ai microfoni del Mattino di Padova, il calciatore del Cittadella Carissoni si è espresso sul club e le sue ambizioni.

«C’è rammarico per le diverse occasioni avute nei minuti iniziali. L’Ascoli si è presentato in campo per far una partita concreta e ‘sporca’, sbloccarla avrebbe probabilmente potuto cambiare il copione, perché poi si sarebbero sbilanciarti. Ma non dimentichiamo, comunque, che questo pareggio allunga la striscia positiva e che mancano cinque giornate per provare a chiudere al meglio. Puntavamo al bottino pieno e sapevamo che vincendo avremmo chiuso il discorso salvezza attaccandoci al gruppo davanti, stante anche la sconfitta della Sampdoria. Secondo me siamo sulla buona strada e potremo dire la nostra in chiave playoff».