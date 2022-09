Emanuele Terranova, intervistato da “TeleBari”, ha parlato del momento attuale della formazione di Michele Mignani.

Ecco le sue parole:

«Il successo di Cosenza ci dà fiducia per ripartire alla grande e preparare nel migliore dei modi la partita di Cagliari, andiamo ad affrontare una squadra importante, una formazione quotata per la vittoria del campionato. Io ho ritrovato la migliore condizione, ho sofferto all’inizio ma ora mi sento bene come il resto della squadra. È arrivato il primo cleen sheet e speriamo di farne altri. Cagliari? Loro sono una squadra importantissima, affrontiamo quello che secondo me è il miglior attacco della categoria, servirà una prestazione super».