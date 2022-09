L’ex tecnico del Genoa e del Palermo Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di “San Marino Tv” in merito al Genoa e al suo esonero nella passata stagione in A.

Ecco le sue parole:

«Non so se con la mia presenza fino al termine del campionato, il Genoa si sarebbe salvato, quello che so è che quando sono stato esonerato, ero al quart’ultimo posto in classifica, quindi salvo. Ritengo la Var uno strumento utilissimo e dal quale ormai non si può più prescindere, le polemiche in Italia, poi, ci saranno sempre. In questo momento – conclude l’allenatore – sto vedendo tante partite anche all’estero, spero di tornare in panchina presto».