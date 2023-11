In un’intervista a Radio Bari, Giuseppe Sibilli ha parlato dell’inizio di stagione dei biancorossi e della vittoria con l’Ascoli.

Di seguito le sue parole:

«Sono gol pesanti, ma sono contentissimo soprattutto per aver portato i 3 punti. A Bari abbiamo un campo grandissimo, i giocatori di strappo come me sono più facilitati. Sono attimi, come contro il Modena, dove una volta che prendi velocità vai, ma ero consapevole che non l’avrei potuta passare perché avevo già deciso cosa fare nella mia testa. Davanti a me avevo 3-4 uomini, mi sono accorto di aver segnato grazie al boato del pubblico. Sono molto felice, non riesco neanche a trasmettere quanto. È un momento molto gratificante. Mi ha chiamato D’Angelo per farmi i complimenti, l’ho molto apprezzato. Io mi sto trovando bene, ma devo ringraziare anche la squadra. A livello di prestazione mi trovo meglio, perché tocco più palloni e sono meno pressato. Per far bene questo ruolo devi stare bene fisicamente, anche se ci sono i miei compagni che mi coprono le spalle. Da quando sono arrivato abbiamo subito tutta questa pressione. Le situazioni del cambio di allenatore non sono mai facili, ma i pareggi sono sempre un passettino avanti, come dei segnali al campionato che ti dai. La squadra forte è quella che non perde, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo sfruttare la partita prima della sosta».