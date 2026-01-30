Bari-Palermo 0-3, Longo: «Il Palermo ha centimetri, chili e qualità diversi dai nostri»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 225601

Nel post partita di Bari-Palermo, ai microfoni di RadioBari, il tecnico biancorosso Moreno Longo ha analizzato con lucidità la sconfitta del San Nicola, soffermandosi sia sugli aspetti tecnici che su quelli mentali.

«Sicuramente quasi un’ora è stata positiva per ritmi, intensità e spirito – ha spiegato Longo –. Dopo il gol di Le Douaron sapevamo che avremmo patito questo tipo di situazione. Il Palermo ha centimetri, chili e qualità diversi dai nostri».

Il passaggio chiave, secondo l’allenatore, è stato proprio l’impatto psicologico dopo lo svantaggio: «In questo momento la squadra non deve disunirsi quando va sotto e quando le difficoltà aumentano. Bisogna restare dentro la partita anche contro un avversario forte come il Palermo. Capisco però i ragazzi: arrivano da sei-sette mesi molto complicati e hanno la mia totale solidarietà».

Longo ha poi allargato il discorso al cammino stagionale: «Il percorso verso la salvezza è fatto di grande sofferenza. Passeremo inevitabilmente da alti e bassi».

Spazio anche all’analisi dell’infortunio di Rao: «Ha sentito un colpo al polpaccio che si è contratto. La dinamica della corsa non ci fa ben sperare, ma aspettiamo gli esami strumentali prima di dare qualsiasi responso».

Sul piano tattico, il tecnico ha spiegato le scelte effettuate nel corso del match: «Sui cross dalla sinistra Manè stava lavorando bene, ma a fine primo tempo dovevamo cambiare perché sulla trequarti ci mancava un giocatore. Abbiamo inserito Cuni e Cavuoti: quest’ultimo è giovane e deve prendere minutaggio e confidenza con la partita».

Infine, un messaggio chiaro sul mercato a poche ore dalla chiusura della sessione invernale: «Mi aspetto giocatori dal mercato. Ci sono trattative che possono chiudersi tra oggi e domani. Se arriveranno sarà perché pensiamo possano rinforzarci. Abbiamo bisogno di centimetri e chili, soprattutto sulle palle inattive, e anche di giocatori di gamba, dinamici. Sono qualità fondamentali per noi. So che Valerio Di Cesare proverà a fare tutto quello che è possibile».

Altre notizie

Screenshot 2026-01-30 230632

Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233901

Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233649

Bari-Palermo 0-3, Inzaghi: «Trasferta pesante, stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Bari-Palermo 0-3: gol e highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
longo conferenza bari

Bari, Longo: «Risultato pesante e non meritato, per un’ora abbiamo tenuto testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (179) Inzaghi

Palermo, Inzaghi: «Vincere a Bari era fondamentale, ora continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
411959a3-24ce-44d3-a5a2-b4e3b4f24b32

Serie B, nuova classifica: Palermo a quota 41, corsa promozione sempre più accesa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
mantova palermo (9)

Bari-Palermo 0-3: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia lanciano il Palermo al terzo posto

Rosario Di Stefano Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (42) pierozzi segre

Bari-Palermo formazioni ufficiali: le scelte di Longo e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Barbera, la svolta è vicina: ristrutturazione pronta per Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-30 230632

Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233901

Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233649

Bari-Palermo 0-3, Inzaghi: «Trasferta pesante, stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Bari-Palermo 0-3: gol e highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 225601

Bari-Palermo 0-3, Longo: «Il Palermo ha centimetri, chili e qualità diversi dai nostri»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026