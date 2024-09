Bari-Mantova, Longo: «Vogliamo la prima vittoria»

Il tecnico del Bari Moreno Longo è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Mantova.

Ecco le sue parole:

«Mi aspetto un Bari voglioso che vorrà cercare con tutte le forze la prima vittoria. Mi aspetto una squadra che abbia il coraggio e la personalità di giocare una partita contro una squadra al momento nei vertici della classifica. “Gli ultimi arrivi ci danno opportunità diverse di scegliere di volta in volta. Decideremo in base agli avversari o aspetti tattici. Quello che non deve cambiare sono i principi, ovvero cercare sempre di fare la partita e crearsi le opportunità per vincere. Io conosco bene questa piazza e so quello che può darti. Quando sono venuto a Bari ero consapevole della situazione che avrei trovato, per cui non sono sorpreso di queste voci così come i ragazzi. Nelle grandi piazze ci sono alti e bassi, momenti di depressione e entusiasmo. Io quello che ho detto fin dall’inizio è che mi devo concentrare sugli aspetti positivi. Tutto quello che succede in giro è perché c’è passione, il nostro compito è riportare entusiasmo e riavvicinarci alla tifoseria tramite le prestazioni. La sosta ci ha permesso di aggiungere i nuovi. Hanno bisogno di un po’ di tempo per raggiunger la condizione. Su Favilli stiamo facendo lavori integrativi, alterando momenti con la squadra e lavori di surplus fisico per mettere più benzina nelle gambe. Simic si è fermato perché in Israele è iniziata la guerra, Tripaldelli ha avuto delle vesciche che lo hanno rallentato ma per caratteristiche entra in condizione più velocemente».