Juve Stabia-Palermo, Pagliuca: «Scendiamo in campo con umiltà, i rosa hanno identità diversa dalla nostra»

Il tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sappiamo bene che in tutte le partite affronteremo squadre importanti, il Palermo ha un identità di gioco diversa dalla nostra, visto che punta di più sull’individualità. Stiamo provando a recuperare tutti, ma vedremo definitivamente domani mattina. Come sempre dovremo scendere in campo con umiltà, una qualità che questo gruppo ha da sempre. I ragazzi cercano in ogni partita di onorare la maglia, rappresentando il carattere ed i sacrifici della nostra gente. Siamo contenti di ritornare al Menti, fa piacere soprattutto per la città, i nostri tifosi sono un valore aggiunto».