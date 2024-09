Palermo: nuovo store ufficiale all’Aeroporto di Punta Raisi

Arriva un nuovo store ufficiale del Palermo all’Aeroporto “Falcone e Borsellino”. Nella giornata di oggi diverse foto sono apparse sui social da parte dei tifosi rosanero che riconducevano alla possibile apertura. L’annuncio della società non si è fatto attendere.

Sui propri canali ufficiali, infatti il club ha scritto:

“Un nuovo store ufficiale del Palermo… all’Aeroporto Falcone e Borsellino! In attesa dell’inaugurazione ufficiale, intanto lo store è già attivo con le maglie e una selezione dei migliori prodotti ufficiali per portare in viaggio con sé la passione rosanero”.

