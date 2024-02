Bari, Maita: «Iachini ci ha trasmesso aggressività e voglia di vincere»

Inizia subito con una vittoria convincente l’esordio di Beppe Iachini a Bari. L’ex rosanero ha sostituito Pasquale Marino alla guida dei biancorossi i quali, sabato pomeriggio, hanno superato il Lecco per 3 a 1.

Il giocatore Mattia Maita ha parlato ai microfoni di Radio Bari rilasciando dichiarazioni sul cambio in panchina. Ecco un estratto delle sue parole:

«In allenamento non ho notato una differenza d’impegno da parte nostra rispetto alla gestione Marino, poi i risultati in campo hanno detto il contrario. Ma abbiamo sempre dato tutto. Mister Iachini è stato molto bravo, è entrato in gamba tesa a livello caratteriale e ha trascinato tutti. Ci ha trasmesso aggressività, voglia di vincere i contrasti e intensità. Era quello di cui avevamo bisogno. Ora dobbiamo continuare così perchè una vittoria non cambia nulla».