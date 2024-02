Lecco, UFFICIALE: esonerato Bonazzoli

Emiliano Bonazzoli non è più l’allenatore del Lecco. Attraverso i propri canali ufficiali, il club lombardo ha annunciato l’esonero del tecnico:

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Emiliano Bonazzoli, l’allenatore in seconda Andrea Malgrati e il collaboratore tecnico Francesco Nenciarini. Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della Società per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera.”