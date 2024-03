Bari, l’ex rosa Floriano: «Io auguro ai “galletti” di andare anche ai play-off»

Ai microfoni di Tuttobari.it, l’ex calciatore rosanero Roberto Floriano si è espresso sulla stagione dei galletti.

Di seguito le sue parole:

«Noi siamo in grande ripresa. Siamo partiti un po’ male ma nel girone di ritorno siamo quelli che hanno fatto più punti di tutti. Purtroppo, siamo a 7 punti dal primo posto, vedremo cosa accadrà e bisogna crederci fino alla fine. Io ho avuto un infortunio molto lungo da fine ottobre a gennaio, ma ora sto molto bene. Purtroppo il contraccolpo della finale play-off è stato forte. All’inizio ci sono stati tanti pareggi, poi sembrava aver svoltato con Marino, poi di nuovo con Iachini, invece, nelle ultime cinque ha fatto solo un punto. Io però resto convinto che questa squadra valga una posizione più alta in classifica, però il contraccolpo si è sentito, anche dal punto di vista delle aspettative della piazza. Sicuramente ci si aspettava qualcosa in più da alcuni giocatori. Sono stati cambiati elementi importanti che ora stanno facendo bene anche in Serie A, come Folorunsho. Anche una colonna come Antenucci, pur giocando meno, è fondamentale per il gruppo. Tanti cambiamenti spesso sono difficile da gestire. A volte basta veramente poco. Io auguro al Bari di andare anche ai play-off. Però sicuramente adesso bisogna pensare partita dopo partita e allontanarsi il prima possibile dalle zone calde, perché non è facile giocare con quella pressione. La società è forte e ambiziosa. La famiglia De Laurentiis è una garanzia su certe cose. Poi, una piazza come Bari non si sente seconda a nessuno e si sono creati alcuni screzi. Però credo che De Laurentiis dia grande solidità alla società dal punto di vista economico e per il futuro. Hanno dato una stabilità che mancava da tanti anni a Bari. Ai tifosi posso dire solo di stare vicino alla squadra».