Disordini in Südtirol-Venezia: Daspo per tre tifosi locali e uno steward

Come riportato da Ansa, il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso quattro «daspo» nei confronti di tre tifosi del Suedtirol e di uno steward dello stadio Druso. Il provvedimento si riferisce al match Sudtirol e Venezia.

Ai quattro colpiti dal «daspo», il questore ha prescritto il divieto di accedere (per un periodo di un anno ai tre tifosi, e di tre anni allo steward) a tutti i luoghi in cui si svolgano incontri di calcio sul territorio nazionale, relativi ai campionati nazionali professionisti e semiprofessionisti, ai tornei internazionali, agli incontri amichevoli nonché in tutti i luoghi interessati allo svolgimento degli allenamenti delle squadre impegnate in questi campionati e nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalla Figc.