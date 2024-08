Bari: in arrivo Partipilo a titolo definitivo

Il Bari ha superato il Cesena nella corsa all’acquisto di Partipilo, con un trasferimento che si profila all’orizzonte. Secondo quanto riportato dalla pagina di Contropiede, il club pugliese è vicino a concludere l’operazione a titolo definitivo. Il pagamento del trasferimento sarà rateizzato su quattro esercizi, una mossa che indica un impegno a lungo termine verso il giocatore.

Il Bari ora attende soltanto la conferma finale da parte del presidente, con una chiamata a De Laurentiis prevista per ottenere l’approvazione definitiva all’affare. Questo passo è cruciale per formalizzare l’arrivo di Partipilo e integrarlo nella squadra in vista della prossima stagione.

L’aggiudicazione di Partipilo da parte del Bari segna una vittoria significativa per il club, considerando l’interesse competitivo del Cesena per il giocatore. Questo acquisto rappresenta un rinforzo strategico per il Bari, che mira a potenziare ulteriormente la propria rosa e a competere ai vertici della classifica.