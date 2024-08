Serie B: non omologato il risultato di Cittadella-Pisa, ecco perché

La Lega Serie B ha annunciato che il risultato del match tra Cittadella e Pisa (1-1), disputato martedì allo stadio Tombolato, non è stato omologato a causa di irregolarità riscontrate nella distinta presentata dal Cittadella. Il giocatore Jacopo Desogus, che è subentrato nella partita durante il secondo tempo, non risultava incluso nella distinta ufficiale del club veneto, una violazione delle norme che regolano la composizione delle squadre.

A seguito di questa scoperta, il club del Pisa sta valutando l’opportunità di presentare un ricorso. La squadra toscana, infatti, potrebbe avanzare una richiesta per la vittoria a tavolino con un punteggio di 3-0, come previsto dal regolamento in casi di irregolarità simili. Attualmente, il Pisa sta preparando un pre-ricorso per esaminare più a fondo la situazione e decidere se procedere formalmente.