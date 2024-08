Cagliari: Wieteska verso l’Udinese dopo il no al Palermo

Un’importante operazione di mercato è in fase di preparazione tra il Cagliari e l’Udinese, come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su X. Le due squadre stanno organizzando i documenti necessari per concludere uno scambio che vedrà il difensore Mateusz Wieteska trasferirsi in Friuli e il portiere Marco Silvestri fare ritorno in Sardegna.

Questo movimento strategico mira a rafforzare le rispettive aree di necessità per entrambi i club, con l’Udinese che cerca di consolidare la propria difesa acquisendo Wieteska, che qualche giorno fa ha rifiutato di trasferirsi al Palermo, e il Cagliari che intende potenziare la propria porta con il ritorno di Silvestri.

L’accordo, che è vicino alla finalizzazione, dimostra un’intesa chiara tra le due società nel rinforzare le loro squadre in vista della continuazione della stagione. Gli occhi sono ora puntati sul completamento degli ultimi dettagli burocratici prima che l’operazione possa essere ufficializzata.