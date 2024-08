Bari: accordo totale con l’ex Palermo Falletti

Il Bari ha concluso con successo le trattative per portare l’ex Palermo Cesar Falletti nel proprio organico. L’esperto trequartista uruguaiano, al momento 32enne, è ormai pronto a indossare la maglia biancorossa del club pugliese. La notizia è stata diffusa da Antenna Sud, che ha annunciato l’accordo totale raggiunto tra il giocatore e il club.

Questa mossa di mercato rappresenta un importante rinforzo per il Bari, che aggiunge così esperienza e talento alla propria formazione offensiva. Falletti, noto per la sua abilità nel ruolo di trequartista, è atteso a breve in città per finalizzare gli ultimi dettagli e unirsi ufficialmente alla squadra.

Inoltre, l’arrivo di Falletti non preclude la possibilità che il Bari possa anche assicurarsi le prestazioni di Anthony Partipilo. La società sembra quindi intenzionata a continuare a rafforzare il proprio attacco, puntando su un ulteriore innesto di qualità per la stagione in corso.

Con queste mosse il Bari si dimostra attivo e ambizioso nel mercato, cercando di costruire una squadra competitiva per le sfide future.