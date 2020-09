Il Bari, prossimo rivale del Palermo nella prossima stagione di Serie C, ha definito il rinforzo per la fascia sinistra.

Si tratta, come già anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi (CLICCA QUI), dell’esterno mancino Tommaso D’Orazio, svincolato dal Cosenza.

In questi ultimi giorni si è raggiunta la fumata bianca tra la dirigenza biancorossa e l’entourage del calciatore, attesa l’ufficialità nelle prossime ore. Per lui, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è pronto un contratto biennale. Un rinforzo per il Bari di mister Auteri di sicuro affidamento, che assicura quantità e qualità nelle due fasi di gioco.