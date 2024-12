Bari-Cesena, Mignani: «Per me è stato emozionante. Meritavamo almeno il pari»

Al termine della sfida tra Bari e Cesena, è intervenuto il tecnico dei bianconeri Michele Mignani. L’allenatore si è espresso sulla sconfitta rimediata al San Nicola per 1-0.

«La settimana per il cuore è stata turbolenta, ho percepito affetto nei miei confronti e questo per me è stato emozionante. Poi oggi magari la partita mi ha fatto stare più sul pezzo, ma è stato emozionante. Sulla partita? Penso che il Cesena avrebbe meritato di andare via da qui almeno con un pareggio. È vero che non ci sono state tante occasioni, ma nella ripresa abbiamo avuto un’opportunità con Ceesay simile a quella di Dorval, ma è andata diversamente. Penso che la gara sia stata giusta e intensa, con qualità, è un peccato non portare punti. La nostra è una squadra con diversi ragazzi giovani che affrontano il campionato per la prima volta. Non voglio vedere dei problemi che non ci sono, se vado a leggere i numeri vedo che in casa facciamo dei punti e in trasferta meno. Noi abbiamo dei valori, con uno spogliatoio sano, è un piacere allenare questi ragazzi. Non so dove potremo arrivare, dobbiamo ragionare di sabato in sabato».