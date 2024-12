Serie B: il Frosinone espugna il “Marulla”, Cosenza sconfitto 0-1. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie B tra Cosenza e Frosinone. Al termine della sfida allo Stadio San Vito-Marulla, il Frosinone vince per 1-0 sul Cosenza nella sfida valida per la 16^ giornata di Serie B. La partita è stata sbloccata al 14′ da un episodio sfortunato per i padroni di casa: l’autorete di Martino ha regalato il vantaggio agli ospiti. La pressione iniziale del Frosinone ha messo in difficoltà la retroguardia rossoblù, costringendo il difensore del Cosenza a un intervento maldestro che ha portato alla rete. Nella seconda frazione, il copione non cambia. Il match è equilibrato e il risultato viene mantenuto fino al termine del match.

CLASSIFICA

Sassuolo – 34

Pisa – 34

Spezia – 30

Cremonese – 24

Bari – 24

Cesena – 22

Juve Stabia – 22

Palermo – 21

Brescia – 19

Carrarese – 19

Mantova – 18

Catanzaro – 17

Modena – 17

Sampdoria – 17

Salernitana – 17

Cosenza – 16

Frosinone – 16

Reggiana – 15

Südtirol – 13

Cittadella – 13