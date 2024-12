Bari-Cesena, Longo: «Contento di questa vittoria»

Al termine della sfida tra Bari e Cesena, terminata 1-0, è intervenuto il tecnico dei pugliesi Longo per commentare la sfida:

«Sono contento di questa vittoria, avevamo la necessità di vincere in maniera matura e solida. Contro una squadra che ha qualità, con giocatori che sono poco leggibili. I ragazzi l’hanno fatto bene, sono contento per questa prestazione perché la squadra già da Salerno sta dimostrando una certa linearità. Vittoria? Sotto l’aspetto del carattere abbiamo fatto un passo avanti importante, è un aspetto che ricercavamo da diverse giornate. A furia di insistere il risultato deve venire fuori, lo sto vedendo perché i ragazzi stanno dando grande disponibilità. Falletti e Sibilli hanno grandissima qualità. Il primo ha la capacità di accendere lo stadio, l’infortunio gli ha tolto un po’ di condizione che sta ritrovando. Già oggi rispetto a Brescia ha fatto un passo avanti enorme, siamo convinti che ha solo bisogno di ritrovarla. Massima fiducia in lui, come dimostrato facendolo giocare perché ci crediamo fortemente. Ci farà divertire».