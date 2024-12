Caserta presenta Catanzaro-Brescia: «Vincere ci aiuterebbe ad affrontare il futuro con più consapevolezza»

Alla vigilia della sfida tra Catanzaro e Brescia, il tecnico dei padroni di casa Caserta è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare il match:

«Bisogna ripartire dalla prestazione contro la Samp. Peccato per il risultato, però lo dobbiamo mettere da parte. L’abbiamo guardata e riguardata, valutando gli errori che abbiamo commesso, perché ne abbiamo fatti, ma ci sono state anche cose positive. Ora dobbiamo concentrarci su domani: sarà una partita difficile. Sappiamo che la vittoria manca da tanto tempo, quindi dobbiamo fare il massimo, più del massimo, perché quello che abbiamo fatto finora non è bastato per portare a casa tre punti fondamentali. Brescia? È una partita chiave. Vincendola potremmo fare un passo avanti importante, soprattutto a livello mentale e di convinzione. Questo ci aiuterebbe ad affrontare il futuro con ancora più consapevolezza. Invito i nostri tifosi, come hanno sempre fatto, a stare vicino alla squadra per tutta la partita, perché domani ne avremo veramente bisogno. Possiamo ottenere qualcosa in più grazie al nostro pubblico, che ha dimostrato di essere fondamentale in tante occasioni. Paradossalmente, vincendo domani, i pareggi che abbiamo fatto fino adesso assumono un’altra importanza. È normale che la vittoria sia l’unica medicina nel calcio. Però ci sono pareggi e pareggi: quello di Genova, ad esempio, ha lasciato l’amaro in bocca più di altri, perché eravamo in vantaggio al novantesimo in un campo difficile contro una diretta concorrente. Quel risultato pesa, soprattutto a livello mentale, ed è un aspetto che non va sottovalutato».