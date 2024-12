Mantova-Pisa, Inzaghi: «La vittoria è meritata»

Al termine della sfida tra Mantova e Pisa, è intervenuto il tecnico dei toscani Inzaghi. L’allenatore ha commentato la vittoria maturata per 2-3.

«La vittoria è meritata e la partita è stata bella, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Le partite però dobbiamo chiuderle prima, potevamo stare già sopra di tre gol a metà primo tempo. Poi basta un’episodio e la partita si riapre. Siamo stati bravi però a non mollare dopo il pareggio e a vincere. Certo su alcuni aspetti dobbiamo migliorare, ma l’atteggiamento è quello giusto. Loro erano in dieci dopo l’infortunio di Ruocco ma in pratica anche noi eravamo in difficoltà. Stavolta non mi sento di rimproverare nulla per il finale. Non era facile poi dopo le reti subite a Carrara e con il Cosenza. Finalmente Stefano si è sbloccato. Lui per noi è fondamentale anche quando non segna ma sicuramente questa rete gli serviva. Lind si sta confermando e siamo contenti. Sono co convinto che anche Nicholas Bonfanti tornerà ad essere decisivo, ma vale lo stesso per Tramoni e gli altri attaccanti. Sul Mantova? Sapete quello che penso del Mantova. Vedendoli giocare capisco perché non avevano mai perso. E’ un ottima squadra. Bravo Mancuso per la doppietta. Abbiamo esultato tanto perché se non la chiudi poi diventa difficile trovare cuore e anima per andarla vincere».