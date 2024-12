Mantova-Pisa, Possanzini: «Paghiamo errori individuali»

Al termine della sfida tra Mantova e Pisa è intervenuto il tecnico dei padroni di casa Possanzini. L’allenatore ha parlato della sconfitta e dei motivi.

«I ragazzi hanno fatto una buonissima partita, ci sono anche degli errori individuali che abbiamo pagato a caro prezzo, anche con un po’ di sfortuna. La gara è stata interpretata bene: all’inizio ci hanno pressato forte e l’hanno fatto bene. Abbiamo reagito con calma e abbiamo finito il primo tempo in crescendo col gol del 2-1. Nella ripresa siamo entrati alla grande, abbiamo fatto il nostro gioco, pareggiando. Poi, nel nostro momento migliore abbiamo preso il 2-3 con un gran gol di Moreo. Una bella partita da vedere: poi se sei protagonista e la perdi ti girano le scatole. Ma io sono contento e fiducioso, i ragazzi mi hanno dimostrato che stanno alla grande, giocano, ci provano fino alla fine. Sotto 2-0 dopo circa 10′, non è facile stare in campo e giocare, nonostante qualche mugugno. I ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi continuando a credere in quello che fanno e hanno raggiunto il pareggio meritatamente. Purtroppo ci sono anche le qualità degli avversari. Alla squadra non posso recriminare niente, in 10 nel finale abbiamo provato a rimetterla in piedi e non ci siamo riusciti. Perdere così fa male, fa rosicare, credo però che la squadra sia giusta e nel finale credo che qualcosa ci tornerà indietro».