Viali presenta Cremonese-Reggiana: «Serve maggiore determinazione nei momenti chiave»

Alla vigilia della sfida tra Cremonese e Reggiana è intervenuto il tecnico degli ospiti William Viali. L’allenatore ha parlato presentando la sfida:

«All’inizio ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma guardando al nostro percorso di crescita, ci portiamo a casa una buona prestazione. Ora voglio che la squadra mantenga la sicurezza e la convinzione mostrate di recente, senza fare passi indietro. Sulla prestazione? Quella voglia di recuperare palla velocemente ci ha caratterizzato nelle prime fasi del campionato. In alcuni momenti abbiamo perso un po’ di intensità, ma ora stiamo ritrovando il nostro DNA. Dobbiamo esaltare le nostre caratteristiche indipendentemente dall’avversario, e questo vale anche per la partita contro la Cremonese. Serve maggiore determinazione nei momenti chiave e negli episodi, soprattutto nelle due aree di rigore. Se continuiamo con questa mentalità, gli episodi inizieranno a girare a nostro favore. Cremonese? È una squadra forte, costruita per puntare alla promozione. Ha attraversato un periodo difficile, ma con il ritorno di Stroppa ha ottenuto due vittorie, ritrovando entusiasmo. Affrontiamo una squadra in forma e con tante qualità, ma la Serie B è un campionato aperto, quindi siamo pronti a giocarcela al massimo. Sarà una sfida difficile per il loro stile di gioco e le qualità che hanno. Stroppa conosce bene la squadra e ama il palleggio e la creazione di superiorità numerica sulla trequarti. Hanno giocatori pericolosi come Vazquez, che può creare occasioni da gol in qualsiasi momento, e sono temibili sui calci piazzati. Però anche noi siamo pronti a fare una grande partita».