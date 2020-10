Attraverso una nota ufficiale, il Bari ha reso noto il prezzo di vendita dei tagliandi, che corrisponde a 33 euro, per la gara contro il Catania. Ecco quanto si legge

“SSC Bari comunica che in occasione della sfida Bari–Catania, in programma lunedi 26 ottobre alle ore 21:00, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera e del Dpcm del 13 ottobre 2020, in linea con le raccomandazioni impartite dalla FIGC e Lega Italiana Calcio Professionistico, lo stadio San Nicola riaprirà al pubblico, sebbene in forma ridotta in linea con le direttive vigenti. Saranno infatti resi disponibili 1000 posti e in tal senso la Società ha deciso di tutelare tifosi e sponsor dividendo equamente tale disponibilità: 500 tagliandi saranno messi in vendita, 500 saranno invece riservati agli sponsor biancorossi. I tagliandi disponibili alla vendita potranno essere acquistati online esclusivamente dai titolari di abbonamento ’19-’20. La prevendita, esclusivamente in modalità PRINT@HOME (quindi con stampa cartacea del titolo d’accesso), sarà attiva da giovedì 22 ottobre, dalle ore 10:00 fino a inizio gara.





PREZZO UNICO: € 33 ( + diritti di prevendita e commissione web)

Il settore disponibile sarà quello di Tribuna Ovest Inferiore e sarà possibile la scelta del posto da piantina su sport.ticketone.it Dopo aver selezionato l’evento bisognerà fare clic sul tasto “sblocca evento” e gli abbonati dello scorso campionato potranno proseguire nell’acquisto solo dopo aver inserito il proprio numero personale di fan card. Si potrà acquistare solo 1 (uno) biglietto per volta. La modalità prevista è home ticketing pertanto si riceverà via email, in formato pdf, il biglietto da stampare e da vidimare al tornello; È fondamentale stampare entrambi i fogli del biglietto ricevuto tramite mail in formato pdf, in quanto il secondo foglio riguarda un modulo di autocertificazione con contestuale dichiarazione liberatoria di responsabilità sull’emergenza sanitaria COVID-19, da compilare e firmare prima di recarsi allo stadio e consegnare durante l’ingresso allo stadio (è possibile stampare in b/n e non bisogna stampare fronte/retro); Per questa partita NON è consentito il CAMBIO UTILIZZATORE. Accrediti CONI-AIA-FIGC e DIVERSAMENTE ABILI IN CARROZZINA Saranno disponibili, in misura proporzionata all’attuale capienza di 1000 posti, accrediti CONI-AIA-FIGC e DIVERSAMENTE ABILI IN CARROZZINA (inviando le richieste dalle ore 12:00 di giovedì 22 ottobre alle 12:00 di venerdì 23 ottobre a: accrediticoniaiafigc@sscalciobari.it e categorieprotette@sscalciobari.it) .