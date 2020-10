L’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, ai microfoni di “Napolisoccer.net“, ha parlato dei motivi dell’addio alla società rossazzurra.

Ecco le sue parole:





«È stata una scelta mia di lasciare il Catania. È venuto un momento in cui non c’erano più i presupposti per continuare, la società ha tanti problemi economici e difficilmente si poteva proporre un discorso di ristrutturazione di tutto. Cosa che avevamo già iniziato e lo avevamo fatto anche molto bene. Era giusto così, anche perché ho avuto problemino fisico che sto controllando. Quindi era giusto fermarsi. Ad oggi cosa c’è nel mio futuro? C’è ancora calcio, tanto calcio. Questo è sicuro».