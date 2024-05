Bari-Brescia: ai domiciliari due tifosi biancorossi. La ricostruzione

La partita della 38esima e ultima giornata di Serie B costa gli arresti ai domiciliari per due tifosi biancorossi. Come ricostruito da quintopotere.it, Entrambi trentottenni, si sarebbero resi protagonisti di “lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportive“, ovvero di due petardi esplosi nella pista di atletica nel corso della prima mezz’ora di gara. Ad aggravare la loro posizione i loro “significativi precedenti penali“, motivi per cui il pm ha richiesto al giudice la convalida dell’arresto per prevenire gli eventuali incidenti nel play-out contro la Ternana, in programma 16 maggio.

Continue Reading