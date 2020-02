Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il futuro di Leo Messi potrebbe essere in Italia. La squadra che sembra potersi permettere la “pulce” sembra essere la Juventus che, dopo il colpo Ronaldo, spera di piazzare un altro colpo in grado di stravolgere la piazza. Novità attese nei prossimi mesi, quando, il campione argentino si siederà con la società per parlare del proprio futuro.