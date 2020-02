Il Palermo domenica affronterà la Cittanovese in un match delicatissimo, i rosa vogliono i 3 punti in trasferta che permetterebbero di mantenere a distanza di sicurezza il Savoia che è a 5 lunghezze dalla formazione di Pergolizzi. La Cittanovese dal canto suo si deve rifare dalla sconfitta subita domenica scorsa proprio contro la squadra campana, i giallorossi sono stati travolti per 3-0. A presentare il match di domenica tra Cittanovese e Palermo, ci ha pensato l’allenatore della squadra calabrese, Francesco Ferraro. Di seguito l’intervista in esclusiva ai microfoni della nostra redazione:

Domenica affronterà il Palermo, che sensazioni si provano ad affrontare la capolista?

«La sfida con il Palermo sarà una giornata di festa per tutta la città di Cittanova, fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile una sfida tra Cittanovese e Palermo. C’è la consapevolezza di affrontare una società importante con una grande tradizione».

Nell’ultimo turno di campionato la Cittanovese è stata battuta dal Savoia…

«Il Savoia è una grossa squadra, una squadra forte che gioca bene a calcio. Palermo e Savoia sono due club che che per forza di squadra, potenzialità economiche, blasone, sono sicuramente superiori a noi. Errori arbitrali in favore del Palermo? Non c’è sudditanza psicologica, sono alibi da perdenti».

Che sfida sarà quella tra Cittanovese e Palermo?

«Mi aspetto una partita complicata contro il Palermo, contro una squadra forte in tutti i reparti. Noi con grande umiltà cercheremo di fare la nostra partita con coraggio, fermo restando che i rosa hanno lasciato qualche punto per strada, quindi non partiamo con la testa fasciata. Per ottenere un risultato positivo, dovremo fare una partita importantissima, sperando che qualche episodio ci giri a favore».

Il campionato se lo contenderanno Palermo e Savoia, secondo lei alla fine chi vincerà?

«Pensavo che il Palermo potesse fare un campionato a sé. Invece i rosa hanno avuto qualche battuta d’arresto e hanno trovato un avversario come il Savoia che ha preso consapevolezza di potersela giocare con la vittoria dell’andata al Barbera. Alla fine penso che la spunterà il Palermo, però dovrà giocarsi il campionato fino alla fine».