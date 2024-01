Barcellona come City e Palermo: vicino l’accordo storico con Puma

Il matrimonio tra Barcellona e Nike potrebbe essere giunto al termine.

Come riportato da “Nssmag” la Nike potrebbe non essere più lo sponsor tecnico del Barcellona, con PUMA che prenderebbe il suo posto, proprio come Manchester City e Palermo.

Una rivoluzione per chi ha sempre visto lo swoosh sulle maglie blaugrana, per quella che è al momento una delle partnership più longeve del calcio di club. Infatti è dal 1998 che Nike è lo sponsor tecnico del Barcellona, stesso anno nel quale si legò anche all’Inter, e nelle stagioni ha saputo realizzare maglie rivoluzionarie e iconiche, che hanno definito l’estetica di quello che è Més que un club. Negli ultimi tempi però i rapporti tra le due parti hanno iniziato a freddarsi a causa, si dice, di una scarsa capacità logistica dell’azienda statunitense, che non ha saputo garantire nei tempi previsti gli stock di maglie e altri item negli store ufficiali del Barcellona.