90 milioni per Icardi: ‘pazzia’ totale, svelate le cifre reali | Il bomber mette la firma

La firma per Icardi vale 90 milioni di euro. Svelate le cifre astronomiche per l’attaccante del Galatasaray.

Mauro Icardi sta vivendo una seconda fase di carriera più lontana delle luci dei riflettori. L’attaccante adesso al Galatasaray aveva lasciato l’Inter da grande attaccante, al 9o posto della classifica marcatori all time del club nerazzurro, e con grandi prospettive al Paris Saint Germain, con il quale aveva raggiunto anche la finale di Champions League.

Circa 70 presenze e 23 reti con i francesi però non gli sono valsi un rinnovo di contratto, e dal 2022 l’argentino – totalmente fuori dal giro della nazionale campione del mondo anche per motivi comportamentali e di spogliatoio – è finito in Turchia. Una discesa, quella di Icardi, inaspettata visto il talento espresso in Serie A, ma al Galatasaray la media gol è migliorata moltissimo. Per la squadra di Istanbul che ha sfiorato l’accesso agli ottavi di finale, Icardi ha messo assegno 34 gol in appena 41 presenze.

L’argentino di recente inoltre ha firmato con il suo agente un accordo da 90 milioni di euro, come riportato dal settimanale argentino Revista Noticias. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Mauro Icardi, la clausola da 90 milioni firmata con Wanda Nara

La moglie agente di Icardi, Wanda Nara, ha fatto mettere nero su bianco al marito un’altra clausola. La loro storia, finita in Argentina e anche in Italia su tutte le pagine delle riviste scandalistiche, continua a fare discutere. Stavolta però non ci sarebbe al centro dell’accordo un contratto con un club di calcio.

Tutt’altro, la coppia avrebbe messo la firma secondo il giornale argentino su un accordo anti tradimento. Ennesimo scoop per una delle coppie più discusse, che però nell’ultimo periodo stava navigando in acque tranquille dopo tanti scossoni nel corso degli anni.

Wanda-Icardi, accordo anti tradimento da 90 milioni

Evidentemente per la showgirl argentina la prudenza non è mai troppa. Wanda Nara, che sta collezionando un successo dopo l’altro, avrebbe fatto firmare il marito un accordo anti tradimento. Una penale da 90 milioni di euro in caso di tradimento dunque per l’attaccante del Galatasaray, secondo le indiscrezioni che arrivano dall’argentina, che servirebbe per tenere a bada Maurito a causa dei troppi alti e bassi.

La donna sta continuando la cura contro la leucemia, anche con una cura innovativa. Un trattamento, consigliato dal medico Miguel Pavlovsky, che consiste nell’istallazione di una camera iperbarica per aumentare l’ossigenazione del sangue.