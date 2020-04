L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il settore del benessere e i tempi per la riapertura dei locali potrebbero non essere brevissimi, come trapela in questi giorni. Ecco in questo video la rabbia dei barbieri, sono una ventina di videomessaggi di siciliani e qualche campano, uno dietro l’altro, che lanciano un grido di allarme e annunciano la loro protesta (CLICCA QUI). «Siamo abbandonati, senza aiuti, abbiamo chiuso prima che ce lo imponesse il governo, ma adesso non abbiamo più le risorse per andare avanti. Il 4 maggio riapriremo, qualunque siano le misure stabilite». Questo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”.