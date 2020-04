Secondo quanto evidenzia il “Giornale di Sicilia”, sale a 18 il numero dei guariti in provincia dopo le dimissioni, ieri, di un altro paziente risultato clinicamente ormai privo di sintomi. Rimane costante il dato dei positivi a domicilio, senza alcun incremento. Uno spiraglio non di poco conto rispetto all’avanzata della pandemia che si era registrata fino a qualche settimana addietro nel Nisseno. «Un dato sicuramente positivo quello delle ultime 48 ore con nessun nuovo positivo – ha commentato il manager Caltagirone – ma potrò sbilanciarmi soltanto tra una settimana. Posto ora posso dire che da tempo non si registrano nuovi focolai. L’indagine epidemiologica sembra essere stata efficace. Abbiamo tenuto a casa i contatti stretti e non ci sono stati evoluzioni negative. Se tutto resta così l’azione è stata efficace». Dunque il totale dei positivi da inizio epidemia resta fermo a 140 persone. Di queste nessun paziente positivo tra quelli ricoverati in terapia intensiva, 15 ricoverati in malattie infettive, 90 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 18 guariti, e 13 deceduti (di questi 11 sono morti al Sant’Elia di Caltanissetta e 2 in ospedali fuori dalla nostra provincia).